Zomerprotest tegen wegafsluitingen Schilderswijk: ‘Andere straten zijn nu extra druk’

De wegafsluitingen in de Stationsbuurt en Schilderswijk blijven protesten opleveren: over ruim een maand zal er opnieuw geprotesteerd worden door middel van een mars van Holland Spoor naar het stadhuis. Sinds 22 juni 2020 is het niet meer mogelijk om met de auto van de ene naar de andere wijk te rijden en hoewel daar al meermaals zonder resultaat tegen geprotesteerd is probeert men het op 14 juli weer. ‘Op die datum is er weer raad en we hopen dan weer herrie te schoppen voor het stadhuis.’

‘Andere straten zijn extra bezet nu ze mensen over alternatieve wegen sturen’, zegt Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten. ‘Al het handelen van wethouder Van Asten zorgt voor chaos in het verkeer.’ Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht denkt Çetinkaya dat er ruimte zal komen voor aanpassingen. ‘Onze intentie is om de Paralelweg te forceren.’ De wegafsluiting zou daar weer moeten verdwijnen. ‘Dat is een weg min of meer buiten de wijk, die kan dan als transitweg gebruikt worden.’

‘Bij vele Hagenaars is het inmiddels bekend dat de afsluitingen van de Hoefkade en Paralellweg een fiasco zijn en grote gevolgen hebben voor onder andere de Schilderswijk en Laak. Bewoners moeten er soms wel een uur langer over doen om thuis te komen, hulpdiensten lopen vast en bij sommige ondernemers zinkt de moed door het omzetverlies in de schoenen’, stellen de organisatoren van de demonstratie.

Protestmars naar stadhuis

Het is de bedoeling om op woensdag 14 juli van het Stationsplein naar het stadhuis de protestmars te lopen. De route zal lopen via de Parallelweg, Jacob Catsstraat, Hoefkade, Fannius Scholtenstraat, Oranjeplein, Spinozastraat, Groenewegje, Bierkade en eindigen voor het stadhuis van Den Haag. De protestmars is georganiseerd door Iwan Rosiek en wordt ondersteund door Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten), Abdoel Haryouli (DENK Den Haag) en Mohammed Balah (Hart voor Den Haag / Groep de Mos).

Op woensdagavond 14 juli om 18.30 wordt 'Het grote zomerprotest tegen de wegafsluitingen #Schilderswijk' gehouden. Zorg dat je erbij bent en laat je stem horen!📢📢 #wegmetdeafsluitingen pic.twitter.com/nAzQXBpBqs pic.twitter.com/KSYiUxWADj — Tahsin Çetinkaya🆔️ (@tahsinnet70) June 2, 2021

Sluipverkeer

De verkeersmaatregelen zijn getroffen omdat uit onderzoek is gebleken dat zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, niet in de wijk hoeft te zijn. Om het sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente Den Haag nu pollers geplaatst op onder andere de Parallelweg en de Hoefkade.

