Haal je straks een vaccinatie op de markt? ‘Alles doen wat nodig is’

Als het aan de Haagse Stadspartij (HSP) ligt gaat er ook gevaccineerd worden op de markten in de stad, waaronder de Haagse Markt. Ze doet dit voorstel nadat het afgelopen weekend in Rotterdam al mogelijk was om je te laten vaccineren op de markt. Een motie moet ervoor zorgen dat dit ook in Den Haag gaat gebeuren. ‘Alles doen wat nodig is’, vindt fractievoorzitter Fatima Faid.

‘Als je alleen maar een briefje stuurt dan zijn mensen sneller geneigd om het te laten zit’, zegt fractievertegenwoordiger Tim de Boer. ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat het beschikbaar is.’ Wat de HSP-er betreft kan er op de markt gelijk worden geprikt of een afspraak gemaakt worden voor een vaccinatie. ‘Ik hoop dat er huisartsen in Den Haag zijn die het zien zitten om zich hiervoor in te zetten. En ik hoop dat de gemeente hierbij kan helpen om dit te faciliteren en het op te zetten.’

Het plan van HSP kan op steun rekenen van Islam Democraten. ‘Elk middel wat we kunnen gebruiken om mensen te bereiken steun ik’, zegt de in Transvaal wonende fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya. ‘Er lopen genoeg mensen die we kunnen bereiken. Maar we moeten ook arbeidsmigranten op straat bereiken. Mensen die niet ingeschreven staan krijgen geen uitnodiging.’

‘Ga met een koffiekarretje door de wijk’

Wat Çetinkaya betreft zijn er meer mogelijkheden om het vaccineren onder de aandacht te brengen: ‘Niet alleen op de markt, maar ook in de wijken. Ga bijvoorbeeld met een koffiekarretje op pad in de wijk om zo met mensen in gesprek te gaan.’ Wat ID betreft komen er ook meer folders in verschillende talen om mensen beter te informeren. ‘Ik zie mensen gelukkig om mij heen wel meer de stap nemen om te vaccineren.’

28 procent van inwoners heeft één prik gekregen

Tot en met week 20 zijn er in Den Haag 93.607 mensen minimaal één keer gevaccineerd door de GGD. Dat is 17,4 procent van het aantal inwoners van onze stad. Den Haag loopt daarmee achter op buurgemeenten. De hoogste vaccinatiegraad in de regio was in Wassenaar te vinden, daar heeft 28 procent van de inwoners minimaal één prik gekregen. Dat valt op te maken uit cijfers van de GGD.

Mediapartner Omroep West wist in april te melden dat in de Schilderswijk soms maar dertig tot veertig procent van de mensen die uitgenodigd worden voor vaccinatie komen opdagen voor een coronaprik.

Voorlichting op maat

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente met voorlichting op maat ervoor wil zorgen dat de vaccinatiebereidheid voor het Rijksvaccinatieprogramma en de coronavaccinaties onder specifieke doelgroepen wordt vergroot. Daarvoor worden belangrijke sleutelfiguren in wijken, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en imams ingezet.