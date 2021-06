Huisdichter Sjaak blikt terug op maand mei en brand Wouwermanstraat

Vanaf donderdag schuift iedere eerste donderdag van de maand stadsdichter Sjaak Kroes aan bij het radioprogramma Haags Bakkie, met een gedicht over de gebeurtenissen in de maand daarvoor.

Sjaak Kroes schrijft gedichten naar aanleiding van gesprekken met mensen. Hij is op straat, in de duinen of op een plein te vinden, achter een tafel en schrijft daar een gedicht over en voor zijn gesprekspartner. ‘Ik ben constant invloeden aan het inademen’, vertelt Kroes. ‘Ik ben iedere dag met woorden bezig. Met rijm. Hoe ze zich tot een bepaald thema verhouden.’

Het gedicht van de maand mei



Wouwerman schilderde ze al: slagvelden

In de Schilderswijk

waar jaarlijks de brandkranen worden opgedraaid

Laaiden aan de Wouwermanstraat

de vlammen uit een huizenblok

Stoplijnen met gordijnen van nevel versperden erger

Foto’s van families en koppen van constanten

gingen in vlammen op, witte paarden zwart geblakerd

Arbeidsmigranten, geïsoleerd in slecht geïsoleerde

huizen, geëvacueerd, ondergebracht in buurtcentra

en hotels

Gelovigen op de knieën, heffen hoofd en handen

vertrouwend terug te mogen keren

naar hun huize van gebed

De woningmarkt: een slagveld

De woningnood: Minstens zo hoog als de vlammen