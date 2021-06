‘Je leeft in een andere wereld, Van Asten’: wethouder verwijdert tweet over ‘gemoedelijk’ Scheveningen

Wethouder Robert van Asten (D66) heeft een tweet die hij woensdagavond op Twitter plaatste over Scheveningen weer van het social media-platform verwijderd. Dat deed hij nadat er veel negatieve reacties onder het bericht werden geplaatst. Van Asten schetste in zijn bericht het beeld van een gemoedelijk Scheveningen, maar dit was voor de bewoners woensdagavond geenzins het geval.

Woensdagavond bracht Van Asten ‘een spontaan bezoekje’ aan de boulevard van Scheveningen. Naar aanleiding hiervan twitterde hij: ‘Strandweg afgesloten en veel handhaving op de been. En vooral veel mensen die genieten van een prachtige zonsondergang’. Dit bericht schoot in het verkeerde keelgat bij de inwoners van de badplaats. Van Asten kon op reacties rekenen als: ‘Ik weet niet wel Scheveningen u bedoelt, maar het was gisteravond werkelijk chaos. Racende auto’s en verbale intimidatie aan één stuk’. Iemand anders schrijft: ‘Je leeft in een andere wereld, Van Asten’.

Donderdag vertelt de wethouder aan Den Haag FM dat hij de bewuste tweet heeft verwijderd: ‘Mensen voelden: er is echt wat mis op Scheveningen, en die verwarring wil ik niet laten bestaan’, aldus Van Asten. ‘Het was grote drukte op de Vissershavenweg en een drukke, maar rustige boulevard. Maar dan krijg je natuurlijk niet het hele beeld mee’, geeft de wethouder toe.

‘Het gaf gelijk een heleboel aanleiding om in gesprek te gaan met de mensen’, vervolgt de wethouder. ‘En dat ik graag nog een keer langskom en op een balkon kom te zitten om te luisteren naar de herrie. Het is dit stadsbestuur ernst einde te maken aan de overlast’, zegt Van Asten. ‘We zien alleen dat het niet van vandaag op morgen zou lukken, maar we trekken alles uit de kast.’

De verwijderde tweet van wethouder Robert van Asten.