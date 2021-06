‘Je leeft in een andere wereld, Van Asten’: wethouder verwijdert tweet over ‘gemoedelijk’ Scheveningen

Meer werkplekken en langer studeren in de bibliotheek

Het aantal studie- en werkplekken in de Centrale Bibliotheek aan het Spui wordt bijna verdubbeld. Vanaf 7 juni zijn er 300 plekken beschikbaar (nu zijn dat er 174), verdeeld over verschillende dagdelen. In negen van de vijftien bibliotheken kan vanaf die dag ook weer gewerkt worden.

Op de volgende locaties kan je weer studeren en werken: Scheveningen, Escamp, Wateringseveld, Transvaal, Leidschenveen, Bouwlust, Ypenburg en Segbroek. Wie in de bieb in zijn eigen wijk wil gaan zitten werken hoeft daar niet voor te reserveren.

Centrale Bibliotheek

Voor een plekje in de Centrale Bibliotheek is online reserveren nog wel nodig. Daar is ook een gezondheidscheck verplicht voor studie- en werkplekken. Hetzelfde geldt voor CoffeeStar in de Het mondkapje en de anderhalve meter afstand blijven verplicht.

De pianocel en de digitale piano kunnen aan de balie in de centrale bieb worden gereserveerd, je moet je dan wel registreren.

Ook zijn vanaf 7 juni de meeste vestigingen weer op gewone tijden open. Voor de bieb in Segbroek en die in de Bomenbuurt geldt dat vanaf 21 juni.

Dit kan nog niet

Je mag nog niet naar de bieb om documenten uit te printen, om de krant te lezen, de muziekafdeling gebruiken of activiteiten organiseren en bijwonen.

