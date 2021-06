Temperatuur stijgt en aantal meldingen overlast op Scheveningen ook: burgemeester belooft harder op te treden

‘Je leeft in een andere wereld, Van Asten’: wethouder verwijdert tweet over ‘gemoedelijk’ Scheveningen

Op Scheveningen worden vanaf donderdagavond meer handhavers ingezet en worden er meer wegen afgesloten als het te druk wordt. Dat schrijft burgemeester Van Zanen in een brief aan de bewoners. Ondanks het gloednieuwe actieplan tegen de overlast was het afgelopen dagen weer ontzettend druk en een chaos in de badplaats. Bewoners zijn er helemaal klaar mee.

‘Beste bewoners. De afgelopen dagen heb ik veel overleg gehad over de situatie, de drukte en de leefbaarheid. Ook het college is hierin betrokken, waarbij ik heb aangegeven dat ik mij ernstig zorgen maak over de situatie’, schrijft de burgemeester donderdag een de bewoners op Scheveningen.

‘Deze zomer zal ongetwijfeld meer hete dagen met zich mee brengen en de problemen zijn helaas niet in één dag opgelost. De overlast op Scheveningen is daarom ook één van de prioriteiten van het college, waarop we ook de komende maanden extra zullen inzetten’, aldus de burgemeester.

Actieplan tegen overlast

Vorig jaar zomer liep het op Scheveningen de spuigaten uit: van straatraces tot intimidatie van vrouwen en meisjes. Het was alles behalve gezellig in de badplaats. Bewoners eisten betere maatregelen van de gemeente.

Een paar maanden geleden presenteerden de verantwoordelijke wethouders een actieplan tegen de overlast op warme dagen. Volgens de burgemeester is het vele autoverkeer de kern van het probleem op Scheveningen. ‘Hier zitten ook verkeershufters bij, die een groot risico vormen voor de veiligheid op straat en voor veel overlast zorgen’, schrijft Van Zanen.

Om het aantal auto’s op Scheveningen op mooie dagen terug te dringen, werd het parkeertarief verhoogd naar tien euro per uur. Maar nog voordat het plan werd ingevoerd, werd het alweer aangepast.

‘Nog niet het gewenste effect’

Ondanks dat er maatregelen zijn genomen zoals drempels tegen straatraces en wielklemmen voor foutparkeerders, ‘hebben we gisteren moeten constateren dat al deze maatregelen, hoewel effectief, nog niet altijd en overal het gehoopte en gewenste effect hebben’.

Van Zanen belooft dat er deze zomer extra handhavers naar Scheveningen komen, ook handhavers uit andere stadsdelen als dat nodig is. ‘Dit betekent echter niet dat u op elk moment en op elke straathoek handhavers of politie zult zien. De zogenaamde ‘hotspots’ worden in beeld gebracht, zodat daar kan worden gehandhaafd’, belooft de burgemeester.

