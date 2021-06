Padel wint aan populariteit: ‘Je leert binnen tien minuten de regels en je kunt het spel spelen’

In de volksmond wordt het ook wel een combinatie tussen squash en tennis genoemd. Padel is de snelst groeiende de sport ter wereld en zelfs Zlatan Ibrahimović is groot fan. Ook in Den Haag wordt er op steeds meer plekken fanatiek padel gespeeld. Hagenaars Alex Luneman en Camil Bouwhuis van Hello Padel Academy Holland hebben de belangstelling voor de sport zien groeien. ‘We willen drie padelbanen bijleggen op onze locatie.’

Maar wat is padel nu? ‘In de volksmond noemen ze het een combinatie tussen tennis en squash’, legt Alex uit in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Je speelt het twee tegen twee, de puntentelling is als in tennis. Maar op het moment dat je het vaker gaat spelen is het echt op een zichzelf staande sport.’

Hoewel het speelveld doet denken aan een tennisbaan is er een belangrijk verschil: de kooi eromheen. Die bestaat uit glas, hekwerk en een net erboven. De bal mag direct teruggespeeld worden, ook mag deze na een stuit via de wand gespeeld worden. Daarnaast mag de bal via wanden gespeeld worden. Ook mag er buiten het veld teruggespeeld worden. Er is een punt wanneer de bal tweemaal op de grond stuit of als de bal via het veld over de wand of het hek wordt gespeeld.

‘Je leert binnen tien minuten de regels en je kunt het spel spelen. Het technische element is in het begin niet zo nodig, bij andere tennissporten wel, dat maakt het makkelijker om mee te beginnen’, zegt Camil. ‘Een potje kan in 40 minuten klaar zijn, maar je kunt ook drie uur op de baan staan voor je hebt gewonnen’, vult Alex aan.

WK in Mexico

Bij het aankomende WK in Mexico zal een aantal van hun pupillen meedoen aan de wedstrijden daar. ‘We hebben een grote selectietraining op zaterdag, van de 16 zijn er nu 6 geselecteerd voor het WK. En daarmee proberen we nu succes te behalen op het WK.’ Daarvoor zijn ook Spaanse trainers ingeschakeld. ‘Die kunnen ons voeden met nieuwe tactieken waardoor we weer beter worden.’

Jasmijn en Noa gaan als duo meedoen aan de wedstrijden. Noa deed eerder al mee aan het EK in Spanje. ‘Dat was een superleuke ervaring, er zijn best veel landen aanwezig. Je gelooft niet dat je er staat. Je bent in Spanje, voor een sport die je heel erg leuk vindt.’ Er moet flink getraind worden voor de strijd gaat beginnen. ‘Ik train denk ik vier of vijf keer per week’, zegt Jasmijn.

Het WK in Mexico vindt plaats van 20 tot en met 26 september 2021.