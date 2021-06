Stadsbestuur wil meerdere wijken en straten fysiek en sociaal veiliger maken

Het stadsbestuur gaat de Zevensprong/Weimarstraat, Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat, het Kaapseplein en Duindorp aanpakken. Dat is woensdagavond bekend gemaakt. De aanpak richt zich op het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid. Aan de aanpak hangt een prijskaartje van zes miljoen euro.

‘In grote delen van de stad is het fijn wonen en is de leefomgeving op orde’, aldus wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster. ‘In sommige delen van de stad stapelen de problemen zich echter op. Vaak zie je het aan verrommeling op straat, aanwezige en zichtbare criminaliteit, maar soms ook niet: dan speelt het zich af achter de voordeur of achter etalageruiten’

Het volgens de wethouder tijd om het tij te keren. Hoe dat in de praktijk er uit gaat zien, is per gebied verschillend. Zo wordt in de Jan Luykenlaan/Van Baerlestraat vooral ingezet op de problematiek achter de voordeur en criminele ondermijning. In de Weimarstraat/Zevensprong is er een overconcentratie aan coffeeshops, shisa lounges, laagwaardige horeca en marginale detailhandel. Ook is het een populaire plek voor criminele activiteiten.

‘We doen het samen’

Rondom het Kaapseplein krijgt de overlast van arbeidsmigranten en de leefbaarheid van het plein prioriteit. Zo is daar onlangs een pand aangekocht om arbeidsmigranten beter te informeren over de rechten die zij hebben. In Duindorp gaat de aandacht bijvoorbeeld meer uit naar het herstel van vertrouwen tussen overheid en bewoners en tussen bewoners onderling en het pedagogisch klimaat zodat kinderen goed worden toegerust op de toekomst.

De uitvoering van de actieplannen gebeurt volgens het stadsbestuur in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. ‘We doen het samen. Met bewoners en alle partners in de stad die de gebieden tot in de vezels kennen en echt het verschil kunnen maken. Samen keren we zo de trend’, besluit Balster.