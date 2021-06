ADO Den Haag Vrouwen staan zaterdagavond in bekerfinale tegen PSV

Met een vierde plaats in de kampioenspoule achter topclubs FC Twente, PSV en Ajax en met het behalen van de bekerfinale kunnen de ADO Den Haag Vrouwen van trainer Sjaak Polak terugkijken op een geslaagd seizoen. Zaterdagavond kan het mooie seizoen in Almere bekroond worden als de KNVB-bekerfinale tegen PSV wordt gewonnen.

De ADO Vrouwen kunnen voor de vierde keer winnaar worden van het bekertoernooi. In 2012, 2013 en 2016 sleepte ADO Den Haag de beker in de wacht. Dit seizoen werd de finale bereikt door in de kwartfinale met duidelijke cijfers te winnen van Excelsior. De Rotterdamse ploeg werd met 4-0 verslagen. De halve finale was een stuk spannender. De Haagse formatie wist met een knappe 3-2 overwinning op FC Twente een finaleplaats veilig te stellen. Tegenstander PSV bereikte de finale door te winnen van PEC Zwolle en Ajax.

De laatste drie edities van het bekertoernooi werden gewonnen door Ajax. Vorig seizoen werd er geen bekerfinale gespeeld vanwege de coronapandemie.

Wedstrijd live te volgen op Den Haag FM

De bekerfinale tussen ADO Den Haag en PSV is zaterdagavond 4 juni vanaf 20.00 u live te horen op Den Haag FM. Verslaggever Pim Markering doet samen met oud-ADO-speelster Lucienne Reichardt verslag van de wedstrijd. Luisteren kan op Den Haag FM (92.0) en via deze website: www.denhaagfm.nl.