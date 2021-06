‘Zou dit kunst zijn?’ Alle info over Haagse kunstwerken check je via nieuwe site

Brand Wouwermanstraat niet aangestoken, oorzaak nog onbekend

De brand in de Wouwermanstraat is niet aangestoken, dat zegt de politie na uitgebreid onderzoek. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting gevonden. Hoe de brand dan kon ontstaan is nog niet bekend.

Op 20 mei brak er midden in de nacht brand uit in de Schilderswijk. Veertig woningen brandden uit en zijn onbewoonbaar verklaard. Iedereen kon op tijd zijn huis verlaten, er raakte niemand gewond.

Het duurde nog lang voordat de brand was geblust. Pas in de middag had de brandweer het vuur onder controle.

Onderzoek

Voor het onderzoek naar de brand hebben forensisch onderzoekers gezocht naar brandresten, die zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Ook zijn er getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Volgens al dat onderzoek is er geen sprake van brandstichting.

