CDA schuift Hilbert Bredemeijer naar voren als kandidaat-lijsttrekker

Het CDA in Den Haag heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (37) naar voren geschoven als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022. Als hij door de leden gekozen wordt, treedt Bredemeijer in de voetsporen van Karsten Klein, die jarenlang de partij leidde.

Bredemeijer is sinds december 2019 wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte. Hij woont sinds 2002 in Den Haag. Eerder werkte hij onder andere als woordvoerder voor het CDA van de Tweede Kamerfractie en hij was persvoorlichter van voormalig CDA-wethouder Karsten Klein in Den Haag.

Het @CDADenHaag heeft mij voorgedragen als lijsttrekker. Dat vind ik een enorme eer. Als de leden mij het vertrouwen geven dan blijf ik graag werken aan een mooie en leefbare stad.

Voor de zomer moeten de CDA-partijleden een lijsttrekker hebben gekozen. Mediapartner Omroep West sprak alvast met de gedoodverfde nieuwe partijleider van het CDA in Den Haag.