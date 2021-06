Wethouder Hilbert Bredemeijer in Spuigasten over overlast Scheveningen, formatie en Special Olympics

Marktweg heeft mooiste Oranjestraat van Nederland: ‘Superblij en supertrots’

De Marktweg is uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland. ‘We zijn superblij en supertrots. We hebben twee keer op rij gewonnen, in 2014 ook al. We houden de titel in de wijk, die gaat nooit meer Den Haag uit’, zegt een dolenthousiaste Danny van Dijk.

Al vier weken wordt er op de Marktweg en in de zijstraten met man en macht gewerkt om alles, maar dan ook alles, oranje te maken. In totaal is er 29 kilometer aan materiaal gebruikt om alles in te pakken. ‘We hebben nog twee kilometer liggen, daar gaan we de gaten mee dichten. Voorlopig zijn we nog even bezig.’

Om de wijk zo goed te kunnen versieren hebben alle buren 3 of 4 euro ingelegd. Daarnaast kregen ze veel oranje spullen gesponsord door winkeliers en buren.

Of de inpakkers al uitbreidingsdrang hebben naar de rest van Den Haag? Nee hoor, zegt Danny. ‘We doen alleen onze eigen wijk.’

John de Bever en straatbarbecue

En dat loont. Want ze wonnen de prijs van mooiste Oranjestraat van Nederland. Een wedstrijd van bouwketen HORNBACH en radiostation Veronica.

‘De voorpret is van het eindresultaat af te zien! Alles maar dan ook alles op de Marktweg is oranje gemaakt, het is moeilijk een plekje te vinden dat niet oranje is. Een terechte winnaar’, aldus Raymond de Geus namens HORNBACH.

De wijk wint een optreden van John de Bever en een barbecue voor de hele straat.

