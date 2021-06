Opening en sluiting Special Olympics te volgen via Den Haag FM

Op vrijdag 11 juni om 19.30 vindt de digitale opening van de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) plaats vanuit de Sportcampus Zuiderpark. De uitzending is gratis te volgen via Den Haag TV. Daarnaast kan je de uitzending ook bekijken via de website van Den Haag FM.

De show wordt gepresenteerd door Pim Markering, bekend van de Straatvraag, en ambassadeur Lize Weerdenburg.

Het belooft een spectaculaire opening te worden met optredens van Xander de Buisonjé en Music Unlimited. Daarnaast ontvangen wij bijzondere gasten zoals voorzitter Anja Overhoff van SONS 2021, minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport), wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport), voorzitter Ruud Verbunt van SONS, onze vier ambassadeurs en mascottes. Uiteraard besteden wij aandacht aan het hijsen van de vlag, het uitspreken van de eed en tot slot natuurlijk het officieel ontsteken van de vlam.

Sluitingsceremonie

Op zondag 13 juni om 17.00 uur zenden we op Den Haag TV de sluitingsceremonie uit, die vooraf wordt gegaan door een terugblik op het hele weekend.