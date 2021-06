‘Zou dit kunst zijn?’ Alle info over Haagse kunstwerken check je via nieuwe site

STRAATVRAAG: Scheveningers over overlast: ‘Het is nu alweer verschrikkelijk’

Vogels bouwen nest in brievenbus van Marie Claire: ‘We hebben de krant tijdelijk opgezegd’

Meer in

Wie langs het huis van Marie Claire de Vries aan het Sweelinckplein loopt hoort vanuit de brievenbus een hoop gepiep. Onder de gleuf hangt een briefje: ‘Postbezorger, post niet in brievenbus vanwege vogelnest’.

‘Elke keer als ik naar buiten ga, kijk ik even of de ouders nog af en aan vliegen en ik geen kat zie’, vertelt Marie Claire die er zowat een dagtaak aan heeft om de vogeltjes in de gaten te houden.

Een tijdje terug viel het haar op dat vogels een nest bouwden in hun brievenbus. ‘Een paar jaar geleden hebben we dit ook gehad, toen dacht ik eerst dat kinderen uit de buurt mos in de brievenbus gooiden. Wie doet dit toch steeds?’, vroeg ze zich af.

Krant opgezegd

Totdat ze doorkreeg dat het een vogel was die een nest bouwde. Eerst haalden ze het nestje weg, maar toen ze er een weekend niet waren hadden de vogels een enorm stuk gebouwd. Dus bedacht Marie Claire: ‘Laten we maar kijken of ze het doorzetten’.

En dat deden ze. ‘Er lagen opeens eitjes in.’ Maar de brievenbus werd nog gewoon gebruikt. ‘Elke keer viel er weer een krant op. Ik hoopte maar dat het niet op het vogeltje viel.’ Dus besloot Marie-Claire om de buren te vragen tijdelijk hun post te ontvangen. ‘De krant hebben we tijdelijk opgezegd. Die kan je ook online lezen.’ En ze hingen een briefje op voor de postbode.

Uitvliegen

De eitjes zijn inmiddels uitgekomen en er woont een heel vogelgezin in de brievenbus. ‘Ze maken steeds meer herrie. Je hoort ze boven in huis.’

Binnenkort zullen de kleintjes wel uitvliegen. Een spannend moment, vindt Marie Claire. ‘Ik houd mijn hart vast. Ik ben benieuwd of ze een beetje kunnen vliegen. Als ze eruit gaan en het niet lukt hoop ik dat ze in de lavendel vallen.’

Marie Claire is ook extra alert op katten uit de buurt. Die van hun zit ook de hele tijd binnen naar de brievenbus te kijken. ‘Laatst zat er een kat, die heb ik met water laten schrikken, zodat die niet blijft rondhangen.’ Wanneer de vogels precies uitvliegen en de krant weer bezorgd kan worden, is nog even afwachten.

LEES OOK: Fotografen in de rij voor babyvosjes in Haagse Bos: ‘Eentje ging even model zitten, supergaaf’