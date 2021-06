Wethouder Hilbert Bredemeijer in Spuigasten over overlast Scheveningen, formatie en Special Olympics

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) te gast over onder andere de overlast op Scheveningen, de formatie en de Special Olympics.

Op Scheveningen worden vanaf donderdagavond meer handhavers ingezet en worden er meer wegen afgesloten als het te druk wordt. Ondanks het gloednieuwe actieplan tegen de overlast was het afgelopen dagen weer ontzettend druk en een chaos in de badplaats. De gemeente gaat komende zomer ook tien boa’s op het water inzetten om de overlast te verminderen. Wethouder Bredemeijer heeft handhaving in zijn portefeuille en is verantwoordelijk voor de boa’s. In hoeverre ziet hij al de effecten van het actieplan?

Elf weken na de Tweede Kamerverkiezingen is er nog geen enkel zicht op een nieuw kabinet. Waarom verloopt de formatie volgens de CDA-wethouder – die in het Haagse stadsbestuur samenwerkt met VVD, D66, GroenLinks en PvdA – zo moeilijk?

En de Special Olympics Nationale Spelen die half juni in Den Haag worden gehouden, zijn flink uitgekleed. Reden is de coronacrisis. De spelen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, en worden gehouden op 11, 12 en 13 juni in Den Haag. Hoe kijkt Bredemeijer als sportwethouder naar dit evenement, dat de organisatie geen evenement mag noemen?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.