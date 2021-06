‘Zou dit kunst zijn?’ Alle info over Haagse kunstwerken check je via nieuwe site

Van alle kunstwerken in de Grote Markstraat tot Haagse Harry en van het rode autootje verticaal op de muur geplakt tot het beeld van Johan de Witt: Den Haag kent veel openbare kunstwerken. In opdracht van de gemeente heeft Stroom, de organisatie die alle openbare kunstwerken beheert, een website gemaakt waar alle informatie over deze werken te vinden is.

Wethouder Robert van Asten fietste donderdag een rondje langs een aantal kunstwerken in het centrum. ‘Als wethouder cultuur komt het zo mooi samen: fietsen en cultuur’, vertelt hij. ‘Als Den Haag hebben wij meer dan vijfhonderd kunstwerken in de openbare ruimte staan. Die zijn nu op één kaart gezet, zodat als iemand ergens staat en denkt: “zou dit kunst zijn?”, kun je gelijk nakijken wat het is, wie het gemaakt heeft en wat het voorstelt.’

De website is donderdag gelanceerd, maar hij is nog niet compleet. Enkel alle kunstwerken van het centrum staan nu online. Langzaamaan zullen andere stadsdelen volgen. Maar dan kan er alsnog een beeld over het hoofd zijn gezien. ‘Het zou zomaar kunnen dat we ergens iets gemist is. Ik reken dan op de kritische Haagse kijker die ons daarvan op de hoogte stelt’, aldus Van Asten.

Verslaggever Bob Brinkman stippelde aan de hand van de website een fietsroute uit en reed langs een paar kunstwerken.