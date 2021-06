Bekerfinale ADO – PSV vanavond live te volgen op Den Haag FM

De ADO Vrouwen kunnen zaterdagavond voor de vierde keer winnaar worden van het KNVB bekertoernooi. In 2012, 2013 en 2016 sleepte ADO Den Haag de beker in de wacht. Zaterdagavond speelt de ploeg van trainer Sjaak Polak in Almere, op neutraal terrein, in de finale tegen PSV.

De wedstrijd is live te volgen op Den Haag FM. Verslaggever Pim Markering doet samen met oud-ADO-speelster Lucienne Reichardt integraal verslag van de wedstrijd. Reichardt begon haar profcarriere in 2008 bij ADO Den Haag, waar ze tot en met 2014 speelde. Na een korte onderbreking speelde ze daarna twee seizoenen bij Ajax om vervolgens een stap naar het Engelse West Ham United te maken. Ze werd in het seizoen 2011-2012 kampioen met ADO Den Haag en won ook de KNVB Beker. Ook in 2013 wist ze met haar ADO beslag te leggen op de cup met de grote oren. Daarna won ze in zowel het seizoen 2016-2017 als het seizoen 2017-2018 de dubbel met Ajax.

Het verslag van de bekerfinale tussen ADO Den Haag en PSV is zaterdagavond vanaf 20.00 u live te beluisteren op Den Haag FM (92.0) en via deze website: www.denhaagfm.nl.