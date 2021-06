Kine en Maartje geven deurmatconcerten: ‘Voor iedereen die een zwaar jaar heeft gehad’

Met een volgeladen bus met 21 instrumenten reden muzikanten Maartje en Kine afgelopen maanden door het land om mensen die alleen maar thuis zitten een blij moment te bezorgen. Donderdag trokken ze door Zuid-Holland. ‘Het is voor iedereen die een zwaar jaar heeft gehad.’

Van accordeon tot viool en van banjo tot klokkenspel, Maartje en Kine hebben van alles bij zich om een deurmatconcert te kunnen geven. ‘Wij houden van instrumenten leren spelen. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Soms spelen we in het theater en dan vragen ze: wanneer komt de rest van de band’, vertellen de vrouwen lachend in het radioprogramma Haags Bakkie.

Net als voor alle andere artiesten viel het werk voor Maartje en Kine door corona helemaal stil. ‘Wij zaten binnen op onze reet liedjes te schrijven en dachten, misschien moeten we hier iets mee gaan doen. Er zijn mensen die het nog zwaarder hebben dan wij op dit moment’, vertelt Maartje.

Eenzaamheid

‘We krijgen hele mooie maar ook verdrietige verhalen binnen’. Zo gaf Willemijn haar zus op omdat die sinds het begin van de coronacrisis thuis werkt aan haar promotie bij de universiteit. ‘Ze woont alleen en was er ontzettend klaar mee en aan het vereenzamen. Ze was één keer naar haar werk gegaan maar daar was ook helemaal niemand’, vertelt Maartje.

Ook gingen ze langs bij een vrouw die was verlaten door haar man en alleen op een zolderkamertje zat te werken. ‘Dan heb je echt dubbel pech.’

‘Niemand wilde hem opvangen’

Wat op Kine veel indruk maakte was een jongen van 10. Zijn moeder kreeg vorig jaar corona en daardoor mocht hij niet met vriendjes spelen. ‘Niemand wilde hem ook opvangen’, vertelt Kine. ‘Hij zei: we moesten op vijf meter van elkaar spelen, maar dan speelden ze nog niet met me.’

Zijn moeder gaf hem op voor het verrassingsconcert. Zij is nog steeds aan het herstellen en slaapt veel. ‘Het was voor haar een manier om te zeggen: er komen mooiere tijden aan.’

Dat komt wel aan

De optredens zijn ook voor de zangeressen indrukwekkend. ‘Het doet ons meer dan we dachten. We hebben lollige liedjes, maar ook een paar mooie nummers die we dit jaar hebben geschreven. Die betekenen heel veel voor ons, maar blijkt ook voor hun veel te betekenen. Je ziet de emotionele reacties. Dat komt wel aan. Dat vind ik heel mooi’, zegt Kine.