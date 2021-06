Lockdownmode: vader en zonen maken ‘nette joggingbroek’ voor bruiloft én bankhangen

In een digitale vergadering je bovenlijf netjes in een overhemd hullen, maar onder tafel, buiten beeld zit je in een joggingsbroek. Het is sinds de lockdown in 2020 een bekend cliché van het thuiswerken. En daarom ook een gat in de markt, zagen de broers Rick en Tim samen met vader Nico Ros. Zij bedachten een trainingsbroek, die er uit ziet als pantalon.

Een trainingsbroek is wel een beetje een scheldwoord, voor vader Nico Ros, die al veertig jaar door de wol geverfd is in de kledingindustrie. ‘Het is technische jersey’, legt hij in jargon uit. ‘Hij is jersey geweven, maar van techno-gaar.’

Het idee komt uit het brein van Rick. ‘Maar zonder mijn vader was het er niet geweest, hij zit al heel zijn leven in de kleding’, geeft Rick gelijk toe. ‘We zaten in die lockdown, in die trainingsbroek. Ik wilde een trainingsbroek die je altijd aan kan, naar de bruiloft en op de bank’, vertelt Rick Ros.

John van Zweden

Zijn vader Nico kwam met het stofje. ‘Hij zag de mogelijkheden van het kledingstuk. Ik had dat zelf niet gezien. Daardoor is dat gaan rollen’, vertelt Nico. Het begon met een kleine collectie, feedback verzamelen. ‘De reacties waren goed’, vertelt Rick.

En dat is niet enkel een verkooppraatje van Rick Ros. Ondernemer John van Zweden, die bekend staat als fervent trainingsbroekendrager, zei tegen Rick: ‘Hartstikke leuk, maar niemand heeft mij ooit uit mijn trainingsbroek gekregen’. Van Zweden kreeg vervolgens een broek opgestuurd. ‘Nu is hij ambassadeur’, lacht Rick.

Ook Tom Beugelsdijk is enthousiast. Hij appte Rick dat hij ‘heel zijn leven al op zoek was naar een broek als deze’. Verder lopen er gesprekken met darters, biljarters, de danswereld. ‘De sportwereld staat met open armen’, vertelt Rick. Wat eigenlijk opmerkelijk is, want dat was niet de beoogde doelgroep. ‘Zo werkt de markt nou eenmaal.’

Het mooiste van alles: vader en zonen doen dit samen. Nico is dan ook trots, maar ‘ik was sowieso altijd al trots’, vertelt hij. Rick leeft voor nu op een roze wolk. ‘Als je dit als familieonderneming kan neerzetten en je krijgt zoveel mooie reactie: daar doe je het voor.’

