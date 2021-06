Zaterdag Live over vastgoedinvesteerders die Haagse woningen opkopen

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 5 juni 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op de vastgoedinvesteerders die huizen in de Haagse wijken opkopen. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Gasten aan tafel zijn: bewoner Sytze Ferwerda van Rustenburg-Oostbroek, vastgoedadvocaat Mr. J. Rutteman, Jeroen Lentze van Lentze Property en fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij.

Iedereen kent het wel: briefjes van ‘cowboyinvesteerders’ die dolgraag je huis in de wijk Rustenburg-Oostbroek willen kopen. Onderhands, dus zonder de tussenkomst van een makelaar.

De actieve wijkbewoner negeert ze. Maar bij veel van zijn buurtgenoten krijgen beleggers wel een poot aan de grond. In 2019 werd 26 procent van de woningen in Rustenburg-Oostbroek louter aangekocht om te verhuren, veelal na splitsing in kamertjes en uitbreiding van dakopbouwen. En die grootschalige ‘verkamering’ leidt tot overbewoning.

Natuurlijk is het niet alleen Rustenburg-Oostbroek, dat in een hoog tempo ‘verkamert’. Ook in veel andere Haagse wijken hebben beleggers en speculanten volop (goedkope) woningen opgekocht om ze per kamer te gaan verhuren. Alleen al tussen 2018 en 2019 verdubbelde in Den Haag het aantal nieuwe kamerbewoningen van vier of meer personen, blijkt uit lokaal onderzoek. Volgens het kadaster zijn de toch al kwetsbare wijken met relatief goedkope woningen in de grote steden het meest geliefd bij de speculanten en de beleggers.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en gaat het Haagse stadsbestuur de strijd tegen de speculanten en ‘cowboyinvesteerders’ volop aan. In afwachting van landelijke regels en op aandringen van de lokale politiek kondigde Martijn Balster vorig jaar al een tijdelijke stop op verkamering af. En binnenkort wordt nieuwe kamerbewoning in een aanzienlijk deel van de stad definitief verboden. In de Haagse wijken met een gemiddelde woningwaarde van net onder de 2 ton en in wijken met kamerbewoning in meer dan 5 procent van de huizen gaat de praktijk in de ban.