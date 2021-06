Lucky Fonz III en H.E.R. in De Nieuwe Van Nierop

Emmers vol peuken, zakjes en mondkapjes: grootste opruimactie van de Benelux afgetrapt bij beachclub The Shore

Beachclub The Shore hoopt dat zoveel mogelijk vrijwilligers, surfers, families en vriendengroepen op 12 september het strand van Scheveningen op gaan, om dat plasticvrij te maken. Langs de gehele kustlijn van Nederland en België doen surfclubs mee met deze zogenoemde Clean Beach Cup, zo ook The Shore. Zondag was er al een kleinere opruimactie, om het evenement in het najaar op de kaart te zetten.

Gewapend met een grijptang, een rood hesje en een afvalemmer gingen zondag een handjevol mensen het strand op om peuken, blikjes, mondkapjes, glasscherven, elastiekjes en ander klein afval op te ruimen. ‘Een paar weken terug zag ik dat The Shore meedeed aan deze beach-clean-up’, vertelt een vrouw, die samen met twee vriendinnen afval aan het rapen is. ‘Toen heb ik deze twee vriendinnen gedwongen mee te doen!’, voegt ze daar lachend aan toe.

Zo ziet de Vlaamse Sven Fransen het graag. Hij is zondag naar de Scheveningse beachclub gereden, om de Clean Beach Cup officieel aan te kondigen. De badplaats die het meeste afval ophaalt wint de beker, zo simpel is het concept. ‘De honderden miljoen plastic artikelen in onze zeeën zijn het gevolg van de mens, die jarenlang plastic heeft geconsumeerd op een iets ondoordachtzame manier’, legt Fransen uit. Hij heeft vertrouwen in de opruimgrage handen op Scheveningen. ‘We hebben gemerkt dat wanneer de ambassadeurrol van de zee op zich nemen, zij op veel bijval kunnen rekenen. Scheveningen is het surfmekka van de Lage Landen, dus dat gaat goedkomen.’

Ook Pat Smith, naast nachtburgemeester ook opruimambassadeur van Den Haag, weet zeker dat Scheveningers en surfers graag de handen uit de mouwen steken als het gaat om hun geliefde kust. ‘Maar als je meer richting de Pier gaat, hebben de affiniteit met het strand niet. Dan is het makkelijker om te vervuilen, want het is niet bij je thuis. Vanaf dit strand (ter hoogte van The Shore, red.) moeten wij met een hele hoop mensen die kant op en zij daar moeten gaan vertellen: je vervuilt je eigen drinkwater, dat moet je niet willen.’

Verslaggever Bob Brinkman sprak zondag met een paar ijverige vrijwilligers.