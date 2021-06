Lucky Fonz III en H.E.R. in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Lucky Fonz III en H.E.R. (foto).

Lucky Fonz III is een sukkel. Althans dat zegt hij zelf. Sterker nog, de zanger is bezig met de emancipatie van de sukkel. Volgens hem is ‘sukkel’ een geuzennaam en geef je daarmee aan dat je mild bent voor jezelf. De bij deze filosofie horende single hoor je zondagavond in de uitzending. Net als de nieuwe soul-song van muzikante H.E.R. die hoort bij de netflix-serie ‘We the people’, een educatie animatiereeks, gemaakt door de Obama’s, waarin muziek en burgerschap samenkomen.

Meer nieuwe muziek is er van Billie Eilish, Wolf Alice, Olivia Rodrigo, Crowded House, Marike Jager, Liz Phair, Easy Life, Merol, Janne Schra en uit Den Haag de rapper Furse. Tevens hoor je solo-werk van muzikanten die bekender zijn van de bands Vampire Weekend, ZZ TOP en The Jayhawks.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber en sukkel Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).