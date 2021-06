Lucky Fonz III en H.E.R. in De Nieuwe Van Nierop

Sportwethouder blij met Martin Jol: ‘Chinezen hadden niet veel feeling met ADO, dat is niet oké’

Marcel Verreck: ‘NASA naar Venus? Het is hels, heet en giftig: dan kan je ook naar Scheveningen’

Meer in

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij onder andere de missie van de NASA naar Venus.

‘Waarom moet de NASA in godsnaam naar Venus? Het is daar hels, heet en giftig. Dan kan je net zo goed een dagje naar Scheveningen-Bad gaan, dat is een stuk goedkoper. Als je er al komt’, aldus de columnist.