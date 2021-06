Sportwethouder blij met Martin Jol: ‘Chinezen hadden niet veel feeling met ADO, dat is niet oké’

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is hoopvol over de overname van ADO Den Haag door clubicoon Martin Jol, maar hij uit stevige kritiek op de Chinese grootdeelaanhouder United Vansen (UVS). ‘Ik heb niet het gevoel dat ze heel veel feeling met de club hebben gehad, dat is gewoon niet oké’, zegt de wethouder.

ADO Den Haag komt als het aan grootaandeelhouder United Vansen (UVS) ligt in handen van clubicoon Martin Jol. De Chinezen zijn het eens geworden over de verkoop van de aandelen aan de oud-speler van ADO. Om de deal definitief te bekrachtigen moeten er nog wat hordes worden genomen.

‘Ik vind het heel belangrijk dat dit soort mensen opstaat – die vanuit hun hart voor deze stad en die club – toekomst ziet in die club en daar ook echt iets van wil maken’, betoogt de wethouder over de overname door Jol. ‘Iedereen die dat wil, krijgt mijn steun’, zegt hij in Spuigasten op Den Haag FM.

‘Dat is toch niet Haags meer?’

De sportwethouder heeft geen goed woord over voor de gevaren koers door de Chinese grootaandeelhouder UVS. Bredemeijer: ‘Wat is er de afgelopen jaren nou allemaal gebeurd met ADO Den Haag? Dat is toch niet Haags meer? Dat vind ik niet fijn om te zien.’

‘Ik zie een aandeelhouder die in de rechtszaal staat tegenover onze club, dat is absoluut geen gezonde situatie. Betalingen blijven uit’, somt hij op. ‘Ik heb niet het gevoel dat er in China heel veel mensen zitten die elke week de wedstrijd van ADO Den Haag hebben bekeken. Ik heb niet het gevoel dat ze nou echt heel veel feeling met de club hebben gehad. En dat is gewoon niet oké.’

Gemeente geen partij bij overnameproces

De gemeente is overigens geen partij bij het overnameproces. ‘Maar we worden goed op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen, maar het is aan ADO Den Haag en het is aan de Chinese aandeelhouder – helaas, nog steeds – om tot een goede oplossing te komen. Waar mogelijk willen we ze daar heel graag bij helpen.’

Den Haag heeft namelijk ‘een enorm belang’ bij een gezonde betaald voetbalclub. ‘Maatschappelijk, sportief, hoe zien onze weekenden eruit, dus het is heel belangrijk dat die club gezond is en gezond blijft. Als er een financieel ongezonde situatie zich voordoet, dan raakt dat ons als stad ook.’