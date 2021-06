Winkel My Jewellery komt naar Den Haag

Escamplaan naast HagaZiekenhuis vanaf nu dicht voor doorgaand verkeer

Meer in

De nieuwe busbaan op de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis is maandag geopend. Daarmee is de weg nu afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners, bestemmingsverkeer en taxi’s moeten omrijden en de borden HagaZiekenhuis volgen.

Bezoekers van het HagaZiekenhuis kunnen gebruikmaken van de gloednieuwe parkeergarage. Via de kruising Dedemsvaartweg/ Houtwijklaan en de Escamplaan kunnen bezoekers naar de Spoed Eisende Hulp (SEH), de huisartsenpost, de spoedapotheek, de Kiss + Ride en de nieuwe parkeergarage.

De garage kan je ook inrijden via de Leyweg. De garage uit kan alleen via de Dedemsvaartweg/Houtwijklaan.

Aanrijding binnen een uur

Nu de weg een busbaan is staan er pollers zodat niet iedereen zomaar de weg in rijdt. Volgens nieuwssite Regio15 ging het vandaag binnen een uur al mis. Een vrouw negeerde de borden, het rode verkeerslicht en meerdere aanwijzingen van verkeersregelaars. De schade aan de auto is onbekend, de poller heeft een klein krasje.

Verkeersregelaars

Deze week staan er op drukke momenten nog verkeersregelaars om te proberen aanrijdingen te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat automobilisten niet vlak achter een lijnbus of ambulance aanrijden in de hoop nog over de poller heen te kunnen rijden.