Gemeente onderzoekt mogelijke sancties voor verantwoordelijke verhuurders na brand Wouwermanstraat

Na de brand in de Wouwermanstraat zegt de gemeente er alles aan te willen doen ‘om te achterhalen wie de verantwoordelijke verhuurders zijn’. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad over de mogelijke verantwoordelijkheid van verhuurders van panden in de Wouwermanstraat. Waar mogelijk wil het stadsbestuur sancties opleggen. ‘Mochten mogelijkheden daartoe ontbreken, dan treden we in overleg met het Rijk.’ In de straat in de Schilderswijk brak op 20 mei, midden in de nacht, brand uit waarbij veertig woningen uitbrandden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Tijdens het blussen van de brand bleek dat in de kleine huizen veel arbeidsmigranten wonen. ‘De door de brand getroffen arbeidsmigranten blijven in hoge mate afhankelijk zijn van hun werkgevers’, schrijft Van Zanen daarover. ‘Een deel van hen wilde ondanks de omstandigheden gelijk weer aan het werk uit angst hun baan te verliezen. Dit geeft blijk van een sterke afhankelijkheid en angst bij veel arbeidsmigranten.’ De afhankelijkheid zou komen door hoge huren die worden gevraagd in combinatie met een laag inkomen.

Die hoge huurprijzen zorgen ook voor meerdere huurders in een pand schrijft de burgemeester. ‘Dit onderstreept het belang huurprijsregulering en toetsingsmogelijkheden door de gemeente en controles op overbewoning.’ In de Wouwermanstraat werd kamerbewoning aangetroffen terwijl daar geen vergunning voor was. Wat Van Zanen betreft benadrukt dat ‘de noodzakelijke uitbreiding van handhaving zoals recent is ingezet.’

‘Brand heeft schrijnende effecten van arbeidsmigratie laten zien’

‘De brand aan de Wouwermanstraat heeft een aantal schrijnende effecten van arbeidsmigratie laten zien in de particuliere huur’, schrijft Van Zanen. ‘In kwetsbare buurten en wijken met veel kamerverhuur is de kamerverhuur aan banden gelegd. De situatie zoals aangetroffen in de Wouwermanstraat maakt echter eens te meer duidelijk, dat het noodzakelijk is om illegale kamerverhuur op te sporen en aan te pakken.’ Daarnaast beandrukt de burgemeester dat het stadsbestuur al inzet toont voor de aanpak en verbetering van de situatie rond particuliere verhuur.

‘Veel dingen kunnen beter’

‘De brand legde bloot dat veel dingen beter kunnen: het tegengaan van overbewoning, de omstandigheden waaronder EU-arbeidsmigranten leven en de kwaliteit van de woningvoorraad zijn thema’s waarvan duidelijk werd dat er aan de winkel is’, concludeert Van Zanen. Anderzijds spreekt de burgmeester vol lof over de samenwerking binnen de gemeente met betrokkenen op de dag van en daags na de brand, dat ging over het algemeen ‘heel goed en soepel’. ‘Zij mogen erop rekenen dat de gemeente hen, binnen de gemeentelijke mogelijkheden, waar nodig zal blijven helpen bij het hernemen van hun levens.’

Arbeidsmigrant beter in beeld brengen

De brand in de Wouwermanstraat heeft tevens tot gevolg dat de gemeente meer zicht wil krijgen op de in de stad gehuisveste arbeidsmigrant, daarvoor wordt onder meer de Pandbrigade ingezet. ‘De komende tijd gaan we proberen de arbeidsmigranten in vergelijkbare wooncomplexen beter in beeld brengen. We willen deze bewoners beter leren kennen’, schrijft de burgemeester daarover.

