Kandidaat-lijsttrekker CDA wil stad alleen laten groeien als groen en voorzieningen meegroeien

Als het aantal inwoners van Den Haag stijgt en de stad daardoor verder verdicht, moeten het groen en de voorzieningen ook op peil blijven. Dat vindt kandidaat-lijsttrekker Hilbert Bredemeijer van het CDA.

Zijn grootste zorg is de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners van de stad. ‘Ik heb nog heel erg het gevoel dat we als gemeentelijke overheid te vaak tegenover de mensen in de stad staan, in plaats van zij-aan-zij’, betoogt de kandidaat-lijsttrekker in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Daarnaast durft Bredemeijer de groei van de stad als discussiepunt aan te snijden. Het thema leidt een half jaar geleden nog tot een politieke crisis op het IJspaleis, nadat de VVD een omstreden motie van de PVV over de bevolkingsgroei steunt. Hierin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel worden gemaakt van beleid.

Groen en voorzieningen bewaken

Bredemeijer bekijkt de groei van de stad vanuit een ander perspectief, namelijk het behoud van het groen en het voorzieningenniveau. ‘Als je vindt dat je als stad een bepaalde groei moet doormaken, dan hoort daar ook groei van groen en voorzieningen bij’, stelt hij. Bredemeijer wil dat bewaken, zegt hij in het radioprogramma.

Daarnaast hekelt hij de buurgemeenten van Den Haag die volgens hem ‘onvoldoende verantwoordelijkheid nemen’. ‘Het is wel een keer klaar’, aldus de wethouder.

