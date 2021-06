Met een goed plan voor de stad kun je op de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag komen

De ombudspolitiek van Hart voor Den Haag/ Groep De Mos moet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nog een stuk concreter worden: drie burgers met ideeën voor de stad maken kans op een plaats op de nieuwe kandidatenlijst van de partij. ‘Onze stad kent uitdagingen genoeg. Hoe mooi is het als probleemoplossers straks ook als raadslid aan de knoppen zitten? We stellen plek 8, 12 en 14 daarvoor beschikbaar’, zegt partijleider Richard de Mos.

De Mos hoopt dat een mogelijke plek op de lijst stadsgenoten prikkelt om te komen met oplossingen voor de woningnood, het verbeteren van de wijkpolitie en toezicht, leefbaarheid en bereikbaarheid. ‘Praten over, “we nemen de kiezer serieus”, blijft zo geen praatje voor de bühne, maar brengen we in de praktijk.’

Ook de tiende plek op de kieslijst wordt geoormerkt en wel voor jongeren. ‘De jeugd heeft de toekomst. Wij willen als partij veel meer naar jongeren luisteren. Hoe zien zij hun stad, wat vinden zij belangrijk en bovenal welke plannen hebben zij daarbij? Ik daag jongeren uit om in de pen te klimmen.’

‘Passen bij groengele DNA van onze club’

Het draait niet alleen om het hebben van een goed idee, de kandidaten moeten uiteindelijk ook passen bij de partij: ‘Uiteraard wordt bij alle inzenders bezien of zij passen bij het groengele DNA van onze club, dat gebeurt bij de kennismakings- en selectiegesprekken. En natuurlijk moeten ze zelf ook het lef en de skills hebben om hun ideeën uit te dragen in de gemeenteraad.’

Hart voor Den Haag behaalde bij de vorige verkiezingen acht zetels en werd daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad. Sinds de aansluiting van raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (voorheen Groep Hoynck, 50Plus en de Partij voor de Toekomst) telt de oppositiefractie negen zetels.

