Nadine Noordam in tranen na laatste wedstrijd voor ADO Vrouwen: ‘ADO blijft speciaal voor mij’

Het werd niet de avond waar Nadine Noordam op gehoopt had. Zaterdagavond verloor de middenveldster van ADO Den Haag de bekerfinale met 0-1 van PSV, waardoor ze met lege handen afscheid neemt van ADO. Na zes seizoenen in het groen-geel vertrekt Noordam naar Ajax. ‘Ik had mijn tijd bij ADO graag willen afsluiten met de dennenappel in mijn handen.’

Nadine Noordam heeft zes seizoenen in de hoofdmacht van ADO Den Haag gespeeld en is een vaste waarde in de ploeg uit de Hofstad. Toch is Noordam volgend seizoen in het rood-wit te zien in plaats van het vertrouwde groen-geel. Dat haar laatste wedstrijd voor ADO zonder prijs werd afgesloten, doet pijn bij de pas 22-jarige speelster. In tegenstelling tot 2016, stapte ze zaterdagavond met lege handen van het veld.

‘Het is niet de finale geworden waar ik vooraf op had gehoopt’, zegt Noordam na afloop. ‘We waren de betere partij en zijn vergeten onszelf te belonen. Maar we hebben gevochten voor iedere meter en kunnen trots zijn. Het is onterecht, maar ik kijk wel met een goed gevoel terug op mijn tijd in Den Haag.’

Baan opgezegd voor full-time profbestaan

Noordam werkt momenteel in de zorg, maar zegt deze zomer haar baan op om fulltime prof te worden. Het is nog een gek idee voor de speelster, die naar eigen zeggen toe is aan een stap hogerop.

‘Het is een mooie uitdaging, niet alleen op sportief gebied. Ik ga ADO, mijn collega’s en cliënten in de zorg missen. Een paar collega’s zaten net ook op de tribune. Het voelde altijd als thuiskomen wanneer ik bij ADO kwam en iedereen voelde zich op zijn gemak. ADO is een echte familieclub waar iedereen welkom is. Ik ben er trots op dat ik zeven seizoenen voor ADO heb mogen spelen.’