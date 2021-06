Twaalf woningen ontruimd na brand Kootwijkstraat

Meerdere woningen zijn maandagochtend beschadigd geraakt na een brand in de Kootwijkstraat. Deze ontstond in de achtertuin van een benedenwoning, volgens calamiteitenwebsite Regio 15 is het vuur vervolgens overgeslagen naar de woning en de woningen erboven. ‘Inmiddels is de brand ook onder controle en is de brandweer bezig met nacontrole en het ventileren van de woningen’, laat de brandweer weten.

‘Het was een brand met uitzonderlijk veel rook’, vertelt een woordvoerder van de brandweer Haaglanden aan mediapartner Omroep West. Eén persoon werd door ambulancepersoneel gecontroleerd nadat deze rook had ingeademd.

Er werden bij de brand twaalf woningen ontruimd. Het huis waar de brand is uitgebroken, is voorlopig onbewoonbaar. De overige bewoners kunnen na ventilatie waarschijnlijk naar hun woning terug. Stichting Salvage zal bewoners helpen met de schadeafwikkeling.

Foto: Regio 15