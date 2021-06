Vishandel Simonis op Scheveningen bekogeld met stenen: ‘Heel aso’

De vishandel Simonis op de Hoek aan de Visafslagweg is in de nacht van zondag op maandag bekogeld met bakstenen. Simonis heeft beelden van het vandalisme op Facebook gezet. ‘Ik weet niet wie het heeft gedaan’, zegt eigenaar Allie Simonis.

Ze kwamen er bij de zaak achter toen vanochtend om 6.00 uur het vuilnis van gisteren werd opgehaald. ‘Toen zagen we het. Het is heel aso.’

Op de beelden is te zien dat de vandaal twee bakstenen in zijn hand heeft en tegen de ruiten aangooit. Daarna rent hij weg en stapt hij in zijn auto.

Schade

Volgens Allie heeft de man twee keer geprobeerd een baksteen door de ruit te gooien, maar die heeft het gehouden. ‘Er zitten wel barsten in’, vertelt hij. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is, maar de ruiten zijn niet van enkelglas. ‘Het is driedubbel glas, dat is wat duurder.’

De eigenaar heeft geen idee wie het gedaan heeft. ‘We kennen hem niet.’ Allie heeft het personeel dat gisteren werkte nog gevraagd of er iets raars gebeurd was die dag. ‘Er is geen gekkigheid gebeurd. Het is gewoon vandalisme.’

Allie heeft aangifte gedaan van het vandalisme en is blij dat hij een camera heeft hangen. ‘Hij staat vol in beeld.’

LEES OOK: Koperdief steelt relingen bij café Vroeger was je anders: ‘Wat moet je er in godsnaam mee?’