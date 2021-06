Winkel My Jewellery komt naar Den Haag

De Venestraat in de Haagsche Bluf krijgt er een winkel bij: My Jewellery. De kleding- en sieradenwinkel wordt half juli geopend, laat een woordvoerder weten.

De winkel heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter. De locatie Den Haag wordt de zestiende zaak van My Jewellery in Nederland. Het merk heeft bijna een half miljoen volgers op Instagram. Voor Hagenaars waren de winkels in Leiden en Rotterdam tot nu toe het dichtstbij.

In het pand in de Venestraat zat eerst een Mango Man. Die ging in 2018 ineens dicht.