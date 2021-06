Boekhorststraat moet op de schop: ‘Straat verdient het om méér te zijn dan de sluipsnelweg die het nu is’

De Boekhorststraat in Den Haag verdient een flinke opknapbeurt. Dat vindt een groot deel van de Haagse coalitiepartijen. De ‘ruwe parel moet een roemrijke toekomst’ krijgen, stellen D66, GroenLinks en PvdA. Zij willen dat wethouder Bredemeijer (CDA) snel in actie komt om dat deel van het centrum aan te pakken. Volgens de gemeente is een plan snel klaar.

Volgens de partijen is de Boekhorststraat ‘uniek’ vanwege de vele ‘opvallende winkels’. Dit komt onder meer omdat er geen filialen van ketens zitten, maar juist kleinere winkels en ook nog wat ambachtslieden. Er zijn bijvoorbeeld restaurants, galeries, platenzaken, boetiekjes en ‘de betere tattooshops’ gevestigd, stellen ze.

Maar tegelijk vormt de Boekhorststraat een sluiproute voor verkeer waardoor bezoekers er liever niet komen. De gemeente had vijf jaar geleden plannen om hier wat aan te doen, maar die zijn nooit echt goed uitgevoerd. Nu moet er wel wat gebeuren, vinden raadsleden van de partijen. ‘Het is tijd om een keuze te maken over de toekomst van deze straat’, aldus Marieke van Doorn, Maarten De Vuyst en Janneke Holman tegen mediapartner Omroep West.

Nu is het een chaotische mix

Een van de problemen, aldus de partijen, is dat de gemeente nooit precies heeft vastgelegd wat er precies met de straat moet gebeuren. Marieke van Doorn (D66): ‘Daarom is deze straat een chaotische mix van alle soorten verkeer. Sterker nog, het is nu zo druk dat mensen door het verkeer de winkels niet meer zien.’

Een nieuw plan is nodig, voegt Janneke Holman van de PvdA daaraan toe. ‘De Boekhorststraat verdient het om méér te zijn dan de sluipsnelweg die het nu is: een gezellige, levendige winkelstraat waar je je geen zorgen hoeft te maken om auto’s die ook vaak net iets te hard optrekken. De straat wacht al zo lang op een plan, tijd voor actie.’

Straat moet autoluw worden

De partijen willen in ieder geval dat de Boekhorststraat ook autoluw wordt. Zo zouden bezoekers, ondernemers en bewoners meer ruimte krijgen. Die partijen zouden dan wel bij het maken van de plannen moeten worden betrokken, aldus de raadsleden. Die dat ook als een opdracht voor verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) zien.

Maarten De Vuyst van GroenLinks: ‘De Boekhorststraat heeft een roemrijk Haags verleden. Het is tijd om het een net zo roemrijke toekomst te geven.’

Plan in de maak: meer ruimte voor groen en terrassen

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat op dit moment plannen worden gemaakt voor de Boekhorststraat. De bedoeling is dat er straks meer ruimte komt voor groen, terrassen en het stallen van fietsen en juist minder parkeerplaatsen. De gemeente presenteerde al een eerste ontwerp, maar naar aanleiding van inspraak uit de buurt is dat onlangs aangepast. Op dit moment ligt er een nieuw voorstel waarop de bewoners en bedrijven nog tot 14 juni kunnen reageren. De verwachting is dat er in september een definitief plan is voor de Boekhorststraat.

Het autoluw maken, zoals de partijen ook willen, gaat vooralsnog niet gebeuren. De drie raadsleden stelden dat ook al in 2019 voor. Toen maakte wethouder Robert van Asten (D66) duidelijk dat hij eerst wil afwachten wat de effecten zijn van de verkeersmaatregelen in de Schilderswijk, zoals de afsluiting van de Parallelweg, Hoefkade en Oranjeplein. ‘Het college verwacht daarom dat het doorgaand verkeer zal afnemen.’

Geen noodzaak om autoluw te maken

Daarnaast was er ook volgens hem geen dringende noodzaak omdat het aantal auto’s dat gebruik maakt van de Boekhorststraat ‘acceptabel’ is. Wel wordt de rijbaan verbreed, zodat fietsers en auto’s er makkelijker samen doorheen kunnen. Volgens de woordvoerder van de gemeente zullen de drie partijen als ze willen dat de straat autoluw wordt, hiervoor dan ook zelf met een voorstel moeten komen.