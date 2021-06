Den Haag Zuidwest wordt met nieuwe plannen minder groen: ‘We hadden toch besloten dat te behouden?’

De sloop- en renovatieplannen voor de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest zorgen ervoor dat er veel groen uit de omgeving zal verdwijnen. Dat vrezen de Partij voor de Dieren (PvdD), de Haagse Stadspartij (HSP) en de SP. ‘De nota’s van uitgangspunten voor de wijken laten zien dat er veel groen verdwijnt’, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. ‘Het uitgangspunt is altijd geweest dat er in de stad verdicht, vergroend en verduurzaamd wordt. Nu wordt er gekozen om in het groen te bouwen.’

Een woordvoerder van wethouder Martijn Balster (PvdA) stelt dat het niet klopt dat er bij de transformatie van de Dreven, Gaarden en Zichten minder groen zal overblijven. Ze wijst erop dat er onder meer op de daken van parkeergarages groen bij komt. Daarnaast zou volgens de woordvoerder de kwaliteit van het groen in de nieuwe situatie verbeteren.

Barker reageert met enige verbazing op de plannen waaruit hij opmaakt dat er minder ruimte zal zijn voor het groen. ‘We hadden toch juist besloten om groen te behouden voor mensen? Het stadsbestuur noemt het groen daar een sterk punt van de wijk en nu verdwijnt er een gebied ter grootte van zeven voetbalvelden. Ze kiezen niet alleen voor sloop en nieuwbouw waarbij hoger wordt gebouwd. Het enige groen wat terugkomt is op parkeerdekken, daar kan geen boom op staan. Dus de kwaliteit gaat achteruit terwijl de wethouder zei dat die zou verbeteren.’

Ecologische zone

In het plan voor Dreven valt te lezen dat de verdichtingsambitie vraagt om meer ruimte voor woningbouw, ten kost van de ecologische verbindingszone. ‘Uitgangspunt is dat deze ecologische verbindingszone een nieuwe, robuuste plek terugkrijgt in de her in te richten sportveldenzone.’ Barker: ‘Eigenlijk zeggen ze: we bouwen in de ecologische zone en we moeten kijken of ie terugkomt.’ In die buurt verdwijnt bijna 30.000 vierkante meter onverhard stedelijk, zo valt in het plan te lezen. ‘Dat soort getallen bij elkaar opgeteld levert 50.000 vierkante meter op wat verdwijnt.’

‘Ik spreek geregeld bewoners die boos zijn over de sloopplannen, bijvoorbeeld omdat ze daardoor afscheid moeten nemen van hun geliefde eigen tuintje. Nu blijkt dat er ook nog eens veel minder groen voor hen terugkomt’, vult Lesley Arp (SP) aan.

Participatie met en in de buurt

Het stadsbestuur stelt dat de plannen tot stand zijn gekomen ‘waarbij de inbreng vanuit de omgeving continu heeft bijgedragen heeft aan de gekozen richting’. Die vorm van participatie zal voortduren: ‘Samen met bewoners, ondernemers en betrokkenen creëren we tijdens de gehele ontwikkel- en bouwfase een prettige en leefbare buurt.’ Daarvoor zijn onder meer spreekuren bedacht, er gaat een campagneteam de buurt in op wat cruciale momenten wordt genoemd.

‘Niks terechtgekomen van ambities’

In het ambitiedocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten werd in januari nog gesproken over ‘een groene, met een in de beleving kwalitatief hoogstaande omgeving’ voor bewoners. Barker: ‘Daar is niks van terechtgekomen. Er blijkt niks van te kloppen: het aantal vierkante meters loopt terug en het is minder kwalitatief’.

De tranformatie van de wijken staat gepland om in 2040 afgerond te zijn.

