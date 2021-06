Fleur geeft gelukslessen: ‘Ik verspreid geluk op scholen’

Naast rekenen en taal krijgen kinderen op sommige Haagse basisscholen ook les in geluk. Fleur Baak, geluks- en bewustzijnscoach, geeft die lessen. ‘Het gaat over je intrinsieke jij, wat wil jij, waar droom jij van en waar word je blij van?’, vertelt Fleur in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Al vanaf groep 1 krijgen kinderen de geluksles. Het gaat over thema’s zoals; wat is geluk, positief denken, gedachtenkracht, dankbaarheid en hoe geef je geluk door. ‘Ik verspreid geluk op scholen. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen’, aldus Fleur.

De lessen voor groep 1 zijn nog heel klein, maar bij groep 8 gaat het over keuzes maken, bijvoorbeeld voor een middelbare school. ‘Als je goed voor jezelf kan zorgen en weet wie je bent sta je sterker in je schoenen, kan je beter met andere omgaan en sta je sterker in de wereld’, is Fleurs overtuiging.

Zelf in de hand

Volgens Fleur heb je een groot deel van je eigen geluk zelf in de hand. Ze leert dit de kinderen aan de hand van een roze en een zwarte bril. ‘Hoe zie jij de wereld? Je kan denken: ik kan het niet, of ik kan het wél.’

Fleur vindt het belangrijk dat kinderen bewust zijn van hun keuze. ‘Dat ze er positiviteit en kracht uit kunnen halen. En om ze mee te geven: jij bent jij en dat is helemaal goed.’

Ontroerende verhalen

Kinderen reageren volgens haar positief op de lessen. ‘Ze zijn heel open en eerlijk daarin. En er komen echt mooie en ontroerende verhalen los.’

Zo vertelde een jongen uit groep 7 over dankbaarheid. Zijn beste vriend was overleden. ‘Ondanks dat ik mijn beste vriend ben verloren ben ik dankbaar voor de mensen die ik om me heen heb en vrienden die me hebben opgevangen.’

‘Dan staat mijn hart ook even stil, dat raakt mij ook heel erg.’ Of als kinderen zeggen: ik ben blij met het leven juf. ‘Dat is prachtig.’

