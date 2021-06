Gewonde man uit woning gehaald bij brand Stieltjesstraat

Tijdens het blussen van een brand in een flatwoning aan de Stieltjesstraat is in de nacht van maandag op dinsdag een gewonde man gevonden. Deze is uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg rond kwart voor drie een melding dat er rook te zien was in het trappenhuis van de flat. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De politie onderzoekt het voorval.