ITF World Tennis The Hague gaat deze zomer wel door

Het tennistoernooi ITF World Tennis The Hague 2021 gaat definitief door. Dat is besloten na overleg tussen International Tennis Federation, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLBT), de gemeente Den Haag en Sportcentrum De Rhijenhof. Vorig jaar werd het toernooi nog afgelast vanwege de coronapandemie. Het internationale tennistoernooi wordt dit jaar gespeeld van maandag 28 juni tot en met zondag 4 juli. De kwalificatie start op zondag 27 juni.

‘De organisatie vergt behoorlijk veel meer dan anders, gezien voorzorgsmaatregelen voor spelers uit allerlei landen, beperkingen voor publiek, beheersing van bewegingsstromen op Sportcentrum De Rhijenhof’, stelt de organisatie. De wedstrijden zullen daarom ook via een livestream te volgen zijn.

‘Het is belangrijk voor toptennis in Nederland dat onze internationale spelers zich met buitenlandse spelers kunnen meten tijdens dit toernooi en punten kunnen halen voor de internationale ranglijst’, zegt Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB. ‘Maar het is ook van belang voor de zichtbaarheid en beleving van tennis. We zien straks de beste speelsters van Nederland en daarbuiten in actie, dat is toptennis en het inspireert andere tennissers het best uit zichzelf te halen.’

Foto: ITF World Tennis The Hague

