Nieuw handboek geeft verenigingen tips om leden aan te trekken én te behouden

Het handboek voor levendig verenigingsleven is vandaag gepresenteerd. Het boekwerk moet een handvat bieden om te werken aan het zorgen voor meer leden in de sportwereld. Het gaat dan om het aantrekken van nieuwe leden, hoe je zorgt dat ze betrokken zijn, lid blijven en hoe je leden goed kunt laten vertrekken. De eerste exemplaren werden overhandigd aan aan handbalverenigingen Hercules en WHC.

‘Een vereniging kan als een tweede familie worden, waar je vrienden voor het leven kan maken. Dat heb ik zelf zo mogen ervaren en dat gun ik ieder ander’, zegt Job Schenau, directeur van Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag. ‘Om die functie te kunnen vervullen hebben verenigingen bestaansrecht nodig en daarvoor is een vereniging afhankelijk van voldoende leden. Daarom hebben we in samenspraak met de gemeente het handboek ledenwerving, -binding en -behoud ontwikkeld.’

‘Het verenigingsleven is het cement van de samenleving, of beter nog: de samenleving in het klein. Hier leer je de spelregels van het leven, normen en waarden, maar ook gezelligheid en samen plezier maken’, zegt sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Nu corona bijna voorbij is en we weer steeds meer kunnen gaan sporten, moeten we het Haagse verenigingsleven echt volop ondersteunen met hun missie om weer te groeien. Sporten is gezond en goed voor je, dus meld je je vooral bij een leuke sportvereniging in jouw buurt’

Foto: Martijn Beekman / gemeente Den Haag