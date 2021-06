Overlast Scheveningen melden kan nu ook met “app”

Er werd op Scheveningen lang op gewacht en vanaf vandaag is het dan eindelijk mogelijk: overlast die in de badplaats wordt ervaren kan digitaal worden doorgegeven aan de gemeente. ‘Heel veel Scheveningers hebben om deze app gevraagd en nu is hij er’, zegt wethouder Anne Mulder (VVD) in een video van de gemeente.

Hoewel er van een app wordt gesproken gaat het om een website die ook op mobiele apparaten werkt: scheveningenmeldt.nl. Op de website kan een pin op de kaart geplaatst kan worden of een adres worden ingevuld. Daarna kan geschreven worden wat de melding is en is het mogelijk om maximaal drie foto’s mee te sturen.

Medewerkers van het meldpunt zorgen ervoor dat de melding bij de juiste afdeling terechtkomt. Wanneer gewenst kun je als melder ook terugkoppeling krijgen over je melding.

Telefonisch melden blijft mogelijk

Naast de website blijft het meldpunt de hele week telefonisch bereikbaar, ook via telefoonnummer 14070 blijft het mogelijk om meldingen door te geven. ”Meldt alle overlast die je ziet of hoort, zodat wij als gemeente die overlast beter of sneller kunnen aanpakken.’

‘Er was enorme overlast. Dat is niet goed’

In de afgelopen week werd er weer overlast ervaren op Scheveningen. Ondanks het actieplan van de gemeente om de overlast op warme stranddagen tegen te gaan, was het weer een chaos op Scheveningen. ‘Er was enorme overlast, zoals geluidsoverlast en jongelui op de boulevard. Dat is niet goed’, zei Mulder daarover op Den Haag FM.

