Vengaboys, 2 Unlimited en Charly Lownoise & Mental Theo op Strandfestival Celebrate the 90’s op Scheveningen

Meer in

De 90’s komen naar je toe deze zomer tijdens het Strandfestival Celebrate the 90’s op Scheveningen. Dé artiesten uit de jaren 90 treden 3 september op: 2 Unlimited, Vengaboys, Party Animals, Twenty4Seven ft. Nance, 2 Brothers on the 4th Floor en een liveshow van Charly Lownoise & Mental Theo.

Radio 10 DJ Gerard Ekdom praat de boel aan elkaar en zal zijn favoriete 90’s platen draaien. ‘Wat heb ik hier een zin in zeg!’, aldus Ekdom.

Live on the Beach

Het jaren 90 feestje is het vierde evenement van Live on the Beach deze zomer.

2 september: André Hazes & Tino Martin (uitverkocht)

3 september: Strandfestival Celebrate the 90’s

4 september: Danny Vera & Krezip

10 september Kensington & De Staat

De kaartverkoop start vrijdag 11 juni om 10.00 uur op de site van Live on the Beach. Early bird kaarten kosten 25 euro (exclusief servicekosten), de normale kaarten zijn 29,50 euro (exclusief servicekosten).