Wie helpt Leo van voedselbank Laak aan een parkeerplek voor zijn bus?

Al twintig jaar legt Leo van Rheenen (83) zijn ziel en zaligheid in de voedselbank aan de Ketelstraat in Laak. ‘De voedselbank is mijn kind, daar doe ik alles voor!’, zegt hij vol trots. Met zijn bus rijdt hij honderd kilometer per dag om overal eten op te halen voor de 300 gezinnen die hij helpt. Maar omdat hij als Rijswijker geen Haagse parkeervergunning voor de bus kan aanvragen heeft hij inmiddels al zes parkeerboetes gekregen.

Vroeger reed Leo altijd zelf op de bus, die hij parkeerde in Rijswijk. Maar door een knieoperatie kon hij niet meer rijden en helpt een bekende uit Den Haag hem. Een parkeervergunning regelen was niet mogelijk.

Bellen met de gemeente liep op niets uit. Ze zeiden dat hij een vergunning van 700 euro per jaar kon nemen, dan mag de bus altijd en overal staan. Maar dat geld heeft hij niet. ‘Dat kan ik niet betalen’, zegt Leo hopeloos. ‘Er is geen oplossing voor te vinden. Ik ben een beetje des duivels. Ik bedien honderden families per week, als ondersteuning voor de gemeente. Moet je me dan zo afstraffen met een bekeuring? Ik heb er geen woorden voor’, vertelt Leo.

Gemeente wil toch helpen

Dus trekt hij aan de bel bij Den Haag FM. Een belletje met de woordvoerder van wethouder Robert van Asten (D66) zorgt er uiteindelijk voor dat Leo’s boetes worden kwijtgescholden en er geholpen wordt met het zoeken naar een parkeerplaats.

Leo is uitzinnig over het nieuws. ‘Fantastisch, je weet niet hoe gelukkig ik ben.’ Van het geld dat hij aan de boetes had moeten betalen kan hij nu weer mensen helpen. ‘Dan kan ik weer producten kopen, het is voor die mensen.’

‘Geweldig werk’

‘We vinden het super vervelend dat Leo tot nu toe tussen wal en schip viel, gezien het geweldige werk dat hij samen met de nieuwe chauffeur doet. Een inwoner van Rijswijk kan logischerwijs geen bewonersvergunning aanvragen in Den Haag. Dat kunnen we niet veranderen, maar we hopen nu op deze manier wel te helpen’, laat de woordvoerder van de wethouder weten.

Voor een vaste parkeerplek heeft Leo meteen al een oplossing. Bij de locatie van de voedselbank in Laak is een school. ‘Die hebben een eigen parkeerplaats, maar daar wordt niet geparkeerd. Daar kan ik rustig die bus kwijt.’

Wie er in de buurt van de voedselbank een parkeerplek beschikbaar heeft voor de avonden, kan zich melden bij de gemeente: nathalie.nuiten@denhaag.nl

LEES OOK: Topkok Pierre Wind maakt kookboek voor voedselbank: ‘Zelfs van sla kun je soep maken’