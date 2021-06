D66 wil vaccinatiebus inzetten om inwoners van kwetsbare wijken te vaccineren

Coalitiepartij D66 vreest dat er in de stad een vaccinatiekloof kan ontstaan als er niet meer ingezet wordt om inwoners van kwetsbare wijken te vaccineren. De noodzaak daartoe is er volgens de partij omdat de kans er groter is om besmet te raken met het coronavirus. Daarom wil de partij dat er onder meer een vaccinatiebus gaat rondrijden. ‘In verschillende gemeenten was er een coronatestbus waar bewoners in hun eigen wijk zich snel en zonder afspraak konden laten testen. Dat werkt, dus herhaal het in Den Haag.’

‘Als we niet snel iets doen om meer mensen in kwetsbare wijken te vaccineren worden de meest kwetsbaren in Den Haag alleen nog maar kwetsbaarder’, zegt raadslid Fonda Sahla. ‘Er moet meer aandacht komen om deze mensen te vaccineren, anders ontstaat er een virusreservoir waar constant herbesmettingen uit ontstaan.’

Volgens het raadslid is onder meer de laaggeletterdheid van mensen reden dat het vaccineren achterloopt. Daardoor zouden ze berichten van de GGD niet goed snappen. Ook is er minder bewustzijn over corona, vaccinaties en gezondheid. ‘Onlangs hoorde ik dat er buurtbewoners zijn die denken dat hun arm magnetisch wordt van een vaccin.’

Vaccineren op de markt

De Haagse Stadspartij stelde eerder al voor om, net als in Rotterdam, het ook mogelijk te maken om een vaccinatie op markten te halen. Daaropvolgend stelde Islam Democraten voor om zelfs met een koffiekarretje door de wijk heen te gaan.

Belangrijke sleutelfiguren in wijken

Het informeren van mensen is iets wat de partijen gemeen hebben, allen willen dat op een laagdrempelige manier doen: in de wijken, in de eigen taal en met inzet van sleutelfiguren. Dat is iets waar ook het stadsbestuur op inzet. Om de vaccinatiebereidheid onder specifieke doelgroepen zo groot mogelijk te krijgen: belangrijke sleutelfiguren in wijken, zoals buurtvaders en -moeders, sportcoaches en imams worden daarvoor ingezet bij het Rijksvaccinatieprogramma en ook bij de coronavaccinaties.

