Den Haag gaat als pilot gratis menstruatieproducten aanbieden

Menstruatieproducten zullen in een aantal openbare gebouwen en de maatschappelijke opvang gratis worden aangeboden. Het stadsbestuur heeft toegezegd om daarvoor een pilot op te starten. ‘Gratis menstruatieproducten op publiek toegankelijke toiletten kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de Hagenaars die nu vanwege armoede niet over de juiste producten beschikken’, schrijft ze in antwoord op vragen van GroenLinks en de Haagse Stadspartij. Daarnaast zegt het college toe ‘met maatschappelijke opvanginstellingen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om menstruatieproducten te verstrekken’.

GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink is blij met de toezegging: ‘Menstruatieproducten zijn geen luxe, maar een noodzaak! Er zijn zoveel mensen die dit niet kunnen betalen.’ De twee partijen stelden de vragen op na noodsignalen van mensen in armoede en een nieuwe wet in Schotland: daar krijgt iedereen die het nodig heeft gratis menstruatieproducten.

Wat GroenLinks betreft is het gratis aanbieden van de producten als eerste stap: het aanbieden van menstruatieproducten via de voedselbank en op sportlocaties en scholen nog veel meer mensen kunnen helpen. ‘Maar dat mensen in noodgevallen nu makkelijker aan maandverband en tampons kunnen komen, is natuurlijk een erg mooie uitkomst.’

Yes! We hebben een tijd geleden samen met @HSPDenHaag het college gevraagd om op openbare toiletten gratis menstruatieproducten aan te bieden. En dat gaat gebeuren! Er start een pilot waarbij er gratis menstruatieproducten worden aangeboden op publieke toiletten van de gemeente. pic.twitter.com/SVqCUjyxoK — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) June 9, 2021

