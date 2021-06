Den Haag voelt niets voor grenscorrectie met Wassenaar

Het stadsbestuur voelt niets voor een grenscorrectie met Wassenaar. Het CDA had voor een annexatie-light gepleit om ervoor te zorgen dat het ANWB-gebouw in Den Haag komt te liggen. Maar volgens wethouder Anne Mulder (VVD) heeft dit ‘geen meerwaarde’. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het hoofdkantoor van de ANWB ligt net in Wassenaar. De vereniging heeft plannen om het karakteristieke pand te verlaten en naar Den Haag te verhuizen. Voor het CDA reden te pleiten voor een grenscorrectie, zodat het huidige hoofdkantoor van de ANWB op grond van Den Haag zou komen te liggen. Daardoor zou de stad invloed krijgen op de bouwplannen op het terrein en kunnen ook de bewoners van Duinzigt en het Benoordenhout meepraten en hun bezwaren laten horen.

De bewoners van de omliggende Haagse wijken zijn bang dat zij overlast gaan ondervinden van de nieuwbouw op het terrein van de ANWB. Daar zouden gebouwen moeten komen van rond de 47 meter hoog. ‘Dit houdt geen rekening met de schoonheid van de wijk’, zo liet een van de bewoners eerder al weten.

‘Gun dit stukje aan Den Haag’

Vandaar dat CDA-raadslid Cees Pluimgraaff het plan opperde om dit deel van Wassenaar bij Den Haag te trekken. ‘Zo gek is het niet. Het is min of meer al Den Haag. Gun dat kleine stukje aan Den Haag’, verklaarde hij.

Wethouder Mulder laat in antwoorden op de schriftelijke vragen van Pluijmgraaff weten dat het stadsbestuur zijn pleidooi niet steunt. Wassenaar werkt al druk aan de plannen voor de nieuwbouw op het ANWB-terrein. Een grenscorrectie zou daarom te laat komen. ‘Een eventuele grenscorrectie heeft vanwege de lange doorlooptijd geen invloed op deze procedure.’

De hele regio kan profiteren

Ook stelt Mulder dat Den Haag baat heeft bij de bouw van woningen in Wassenaar. Zo kunnen ook Hagenaars hier in de toekomst gaan wonen. Bovendien wordt 25 procent van de woningen sociale huur. Deze huizen komen volgens het huidige verdeelmodel beschikbaar voor mensen uit de hele regio. Mulder: ‘Dit geldt ook voor de koopwoningen, deze voorzien in een regionale behoefte.’

Een van de redenen voor het pleidooi van Pluimgraaff was dat hij vreest dat de nieuwbouw ook zal leiden tot veel meer verkeer in het gebied. Dat is volgens Mulder in beeld gebracht door een extern bureau. ‘Het onderzoek naar de verkeersgeneratie geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er onoverbrugbare knelpunten zullen ontstaan.’

ANWB wil naar Den Haag

De ANWB is sinds 1960 gevestigd in het iconische pand aan de Wassenaarseweg. De vereniging wil echter het huidige hoofdkantoor verruilen voor een nieuw te bouwen pand op de de huidige plek van het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. Dit omdat een gedeelte van het huidige onderkomen lang leegstaat. De afgelopen jaren probeerde de ANWB dat deel te verhuren, maar dat lukte niet.

De Haagse gemeenteraad twijfelt over de nieuwbouw voor het nieuwe onderkomen voor de ANWB. Dit omdat daarvoor het gebouw van het Koninklijk Conservatorium zou moeten worden gesloopt. Ook deskundigen op het gebied van architectonisch erfgoed maken hier bezwaar tegen.

