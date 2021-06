Echtpaar danst over Scheveningse boulevard: ‘Daarom ben ik op mijn 74e nog zo lenig’

Het echtpaar Eddy en Mar Kruisland trekt meerdere keren per week dansend over de boulevard van Scheveningen. Dat doen ze sinds het begin van de coronapandemie. ‘We gingen vroeger elk weekend weg, maar dat kon niet meer’, legt Eddy uit. ‘We houden allebei van dansen, daarom vinden we dit een mooie plek om te zijn. Onze passie wordt alleen maar aangewakkerd’, zegt Mar. ‘Het is bruisend hier’, vult Eddy aan. ‘Ik geniet op Scheveningen.’

Om te kunnen dansen brengen ze zelf muziek mee wat luidt klinkt door een draagbare speaker. ‘De mensen vinden het leuk dat we muziek bij ons hebben en vaak gaat er een duimpje omhoog’, zegt Mar. ‘Het is voor 90 procent mijn leven. Vooral als de zon schijnt. Daarom kan ik op mijn 74 jaar nog eindeloos genieten. En ben ik nog zo lenig. Het is geweldig en ik ben er dankbaar voor.’ Eddy: ‘We willen het nog heel lang doen.’

Het blijft niet bij dansen alleen, het echtpaar maakt ook graag contact met andere mensen op de boulevard. ‘We krijgen heel veel positieve reacties: mensen zwaaien en geven handkusjes’, zegt Mar. ‘Ik vind het zó gezellig!’