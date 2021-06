Lachgasverkoper herkent klant bij gewapende overval

Twee mannen van 29 en 36 jaar oud uit Den Haag zijn door de politie aangehouden. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewapende overval die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond. De dader ging er met buit vandoor.

Het slachtoffer, een verkoper van lachgas, herkende een klant toen hij werd overvallen. ‘Omdat de 29-jarige man wel vaker lachgas bestelde bij het slachtoffer kon de politie de verdachte snel traceren.’ De rol van de 36-jarige man wordt nog onderzocht

De beroving vond rond tussen 3:15 en 3:45 uur plaats in de bestelbus van het slachtoffer, op de Rubenstraat in de Schildersbuurt-Noord. De bestelbus is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.