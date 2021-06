Plantjes ruilen: Vruchtenbuurt heeft nu ook een eigen plantenbieb

Monstera tot de graslelie en pannenkoekplant. Het zijn voorbeelden van plantjes die nu in de gloednieuwe plantenbieb op het Abrikozenplein staan. Buurtbewoners kunnen er een plantje inzetten en een andere mee naar huis nemen. Het is inmiddels de vierde plantenbieb van Den Haag die Voor Welzijn heeft helpen opzetten met de buurt.

‘De meesten kennen wel de boekenbieb, je zet er een boek in en neemt er weer een mee. In de plantenbieb kunnen mensen een plantje, stekje of zaadjes doneren’, vertelt initiatiefneemster Rachel van Duijn van Voor Welzijn.

Ze zag het idee ooit bij een vriendin in Rotterdam en vond dat Den Haag ook wel een plantenbieb kon gebruiken. Vorig jaar werd de eerste geopend bij het Koningsplein, daarna volgden het Newtonplein en de Eikstraat. ‘De plantenbieb in de Vruchtenbuurt is samen met jongeren en buurtbewoners opgezet.

Water geven

De buurt beheert de plantenbieb zelf. Ze maken zelf afspraken over het onderhoud, wie wat doet en wie wanneer water geeft. ‘Door corona hadden mensen weinig contact en mocht niet veel. Door de plantenbieb komen mensen met elkaar in verbinding.’

Volgens Rachel is het fijn om groen in huis te hebben. ‘Het is voor de één heel vanzelfsprekend, maar voor de ander niet. Maar groen geeft rust en natuur is altijd goed voor je.’ De plantenbieb is laagdrempelig voor mensen die ook een plant in huis willen.

Graslelie

Voor wie niet zulke groene vingers heeft is de graslelie makkelijk om mee te beginnen, zegt Rachel. ‘Die groeit snel.’ Zelf heeft ze veel planten in huis, ‘maar ik ben geen goeroe’, lacht ze. Ook zij googelt een beetje. ‘Ik probeer gewoon wat, dat gaat goed, of niet.’

Tekst gaat verder onder Instagrampost

Als jongerenwerker vindt ze het leuk dat ze jonge mensen kan betrekken bij zulke projecten. ‘We willen dat jongeren zich verbonden voelen met de buurt, dat ze betrokken zijn. We enthousiasmeren ze voor bijvoorbeeld groen of muziek. Het belangrijkste is dat we gezamenlijk iets doen wat bij hen aansluit.’

Wil je ook een plantenbieb?

Wie ook een plantenbieb wil in de wijk kan terecht bij Duurzaam Den Haag of bij het opbouwwerk via de welzijnsorganisaties. Rachel adviseert om eerst in de buurt te informeren of mensen een plantenbieb leuk vinden. ‘Wij weten dan wel de weg naar de gemeente.’

