PostNL terug naar station Hollands Spoor: ‘Onze geschiedenis ligt hier. PostNL komt weer thuis’

Eind juni moet PostNL haar intrek gaan nemen in het nieuwe hoofdkantoor in de buurt van station Den Haag HS. ‘In Den Haag is straks geen enkel bedrijf dat zo’n bijzonder hoofdkantoor heeft als dit’, zegt Gerad Schoenaker, van de Haagse ontwikkelaar SENS Real Estate tegen mediapartner Omroep West. In het gebouw wordt nu nog hard gewerkt om het pand klaar te maken voor de over drie weken gepland staande verhuizing.

De medewerkers van het hoofdkantoor die nu nog in de Groene Toren in het Beatrixkwartier een werkplek hebben zullen uiteindelijk in het nieuwe pand terechtkomen. Rond de 2500 mensen werken dan op steenworp afstand van het centrum van de stad. Daarnaast is er nog een deel van het in totaal 25.000 vierkante meter grote gebouw beschikbaar voor kantoren van andere bedrijven, onder de naam Stationpost Offices.

Het Stationspostgebouw was ooit een sorteercentrum van de post. Daarna werd het een combinatie van kantoor- en bedrijfsruimte, maar de laatste jaren stond het vooral leeg. Uiteindelijk werd het gekocht door de Belgische ontwikkelaar LIFE. Het Haagse SENS – bekend van de parkeergarage onder het Tournooiveld en Legoland op Scheveningen – zou het in opdracht van de ontwikkelaar aanvankelijk ombouwen tot voornamelijk woningen.

Dat bleek onder meer door de constructie van het gebouw een lastige opdracht. Vandaar dat LIFE en SENS ook op zoek gingen naar andere opties. Dat werd uiteindelijk PostNL. Het huurcontract van dat bedrijf met de Groene Toren zou binnen niet al te lange tijd aflopen en PostNL was verschillende scenario’s voor de toekomst in beeld aan het brengen, vertelt Nikaj van Hermon, manager services van PostNL. ‘In Den Haag en stiekem ook daarbuiten.’

‘PostNL komt weer thuis’

Het plan van LIFE, SENS en architect KCAP voor het gebouw aan de Waldorpstraat zag hij direct als een puzzelstukje dat op z’n plek viel. ‘Ik was zelf ook wel verrast dat dit voorbij kwam, want sommige dingen komen niet altijd direct op je netvlies. Maar tegelijk hadden we iets van: Wauw, onze geschiedenis ligt hier. PostNL komt weer thuis.’ Begin 2019 werd een akkoord gesloten en dat jaar werd vervolgens gebruikt om plannen en tekeningen te maken en de benodigde vergunningen te krijgen. In december van dat jaar begon de transformatie.

Omdat het pand een Rijksmonument is, mocht er aan de kenmerkende gevel met de glazen stenen niet veel worden aangepast. ‘Dat is opgelost door eigenlijk een compleet nieuw gebouw binnen het bestaande monument te realiseren’, aldus Schoenaker. Dat betekent dus ook dat het nu dubbele gevels heeft en er geen geluid van voorbij razende treinen naar binnen kan komen, zo blijkt als een intercity trein Hollands Spoor verlaat.

Plan is onderdeel van een groter geheel

De transformatie van dit gebouw is onderdeel van veel grotere plannen voor dit deel van de stad. LIFE is samen met Focus Real Estate uit Eindhoven ook eigenaar van andere gebouwen en stukken grond op de strook die parallel aan het spoor loopt, zoals The Globe en het parkeerterrein naast het Mondriaan College.

Foto: Omroep West