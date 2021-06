Schilderswijkers missen steun van de gemeente voor buurttuin: ‘Waarom niet hier?’

Bewoners van de Schilderswijk zijn al twee jaar bezig met het opzetten van een buurttuin achter de woningen van de Zusterstraat. Hoewel er wel wat kleine dingen zijn gebeurd, gaat het ze niet snel genoeg. De buurtbewoners zeggen vooral de steun van de gemeente te missen.

“Het is echt zonde”, zegt bewoner Ahmed Boutagrat. “Er is veel steen in de wijk en heel veel mensen hebben geen eigen tuin.” Bij een andere bewoner, Manon Tiessink, overheerst teleurstelling. “Het is een gemiste kans voor de Schilderswijk. Elke week staan hier bewoners zich hard te maken voor de tuin, alleen de steun is er niet.”

De gemeente wil maar kort reageren en zegt dat het een mooi project is waar al het nodige is gebeurd. Daarbij wijzen ze op de verschillende bewonersbijeenkomsten. Verder zegt de gemeente binnenkort met de betrokkenen om de tafel te willen.

Ontvangen

Het is opvallend dat vergelijkbare initiatieven in de rest van Den Haag wel succes hebben. Zo werd er afgelopen weekend in Zuidwest nog een nieuwe moestuin geopend. “Dan denk ik, waarom kan het hier niet?”, zegt Boutagrat. Tiessink denkt dat het te maken heeft met het ontbreken van een projectleider vanuit de gemeente. “Dat is er voor ons niet.”

Ondanks alles gaan de bewoners door met het opstarten van de buurttuin. “En in de tussentijd hopen we de gemeente te mogen ontvangen”, aldus Tiessink.