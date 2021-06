Tess Merlot presenteert eindelijk Franstalig debuutalbum: ‘Alles is gewoon een half jaar opgeschoven’

Midden in de zomer gaat het gebeuren: Tess Merlot presenteert haar debuutalbum met Franse chansons. Dat doet de Haagse zangeres eind juli met twee optredens in de Nieuwe Kerk. ‘Iedere keer als ik er langs fiets kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik er straks mag spelen’, zegt Merlot enthousiast. Hoewel ze al in veel zalen in Den Haag heeft mogen spelen kijkt ze uit naar de optredens op de bijzondere locatie: ‘Ik wilde graag iets nieuws en unieks. En het heeft een bepaalde grandeur die Nieuwe Kerk, dat past.’

‘We gaan er van uit dat versoepelingen doorgaan en dat er tegen die tijd honderd man publiek kan komen. En dat mensen niet getest hoeven te worden, maar er moet wel afstand worden gehouden. Dat is volgens het plan dat uitgestippeld ligt. Het ziet er rooskleurig uit allemaal.’

Ruim negen maanden geleden startte Merlot een crowdfunding om haar debuutalbum mogelijk te maken. Dat album had in januari 2021 al af moeten zijn, maar de presentatie liet, door de coronamaatregelen, even op zich wachten. ‘Dat heeft echt wel lang geduurd. Ik heb heel erg mijn tijd genomen om alles, zoals het artwork, op fouten te kunnen checken. Dat was wel fijn.’

‘Maar het heeft wel lang geduurd voor we het eindresultaat aan mensen konden laten horen. En we hebben de liedjes ook nog nooit voor mensen gespeeld. Dat is wel gek dat we dat nu nog niet hebben kunnen doen. We hebben gewoon een plaat gemaakt waarvan we niet weten hoe mensen er op reageren en dat gaan we live spelen straks.’

Een droom komt uit! Na anderhalf jaar amper te hebben mogen spelen, mag ik eindelijk weer de bühne op en hoe! Op zondag 25 juli presenteer ik mijn volledig Franstalige album ‘Laissez-moi’ in één van de meest waanzinnigste locaties die ik mij kan voorstellen: — Tess Merlot (@tessmerlotmusic) June 7, 2021

‘Alles is gewoon een half jaar opgeschoven’

Op de dag van de releaseparty krijgen donateurs het album (digitaal) in huis. ‘Dat was altijd al het idee: een release in januari en dat mensen dan alles zouden krijgen. Ik wilde dat gelijk doen.’ Door corona werd dat met wat maanden uitgesteld. Tot aan juli 2021 dus. ’25 juli komt de plaat fysiek uit en krijgen de donateurs hem in huis. Ik denk dat de hele plaat pas in september op streamingsdiensten komt te staan.’

Mensen die gedoneerd hadden voor een andere beloning komen ook aan de beurt. ‘Er zijn ook mensen die gedoneerd hebben voor een winterbarbecue, dat wordt nu een zomerbarbecue, alles is gewoon een half jaar opgeschoven.’

‘Voor mij is het overweldigend persoonlijk’

De opener van de plaat is een eigengemaakt nummer over Den Haag. Eerder maakte ze al een hertaling van Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, dat werd geschreven door Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, dat mocht onverhoopt niet lang online staan. ‘Screw it dacht ik nu: Ik ga mijn eigen nummer over Den Haag maken.’ Een maand voor de releaseparty komt dat nummer uit.

Verder is het een album met veel persoonlijke details van de zangeres. ‘Er is een liedje over mijn opa, mijn Den Haag en mijn Parijs bijvoorbeeld. Er zitten details in wat mij is gebeurd, maar mensen kunnen zich er wel mee identificeren. Maar voor mij is het overweldigend persoonlijk.’

‘Het is écht muziek voor iedereen’

Met haar gecrowdfunde album toont Merlot zich opnieuw een voorvechter voor meer ruimte voor Franse chansons. ‘Er wordt in Nederland te weinig de kans gegeven aan Franstalige muziek. Daar moeten we aan werken. Het is écht muziek voor iedereen.’

Toch ziet ze ook lichtpuntjes. ‘Kijk naar het songfestival, daar scoorde het Franse nummer ook. Het is muziek voor iedereen.’ Haar eigen album omschrijft ze als geschikt voor ‘iedereen die warm wordt van de Franse taal en muziekliefhebbers. Het zit echt gewoon goed in elkaar’.

Na maanden weer optreden voor live publiek

De laatste keer dat ze voor een live publiek speelde is inmiddels ruim acht maanden geleden. ‘Ik heb nog wel wat voordeurconcerten gedaan, maar live met publiek was oktober. Toen stond ik op het punt om op tour te gaan met Michael Varekamp en na de première stopte dat ineens. Dat was een ontzettende domper. Zo lang is het dus geleden.’

Voor de komende zomer is de agenda van de Haagse chansonnière al goed gevuld. ‘Mijn hele zomer zit nu vol met optredens. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en of we al die actie aankunnen. Maar ik heb er zin in en kan niet wachten.’

De twee optredens van Tess Merlot vinden plaats op zondag 25 juli. De middagshow start om 15.30 uur, in de avond start het optreden om 20.00 uur.

Foto: Ronald Speijer

